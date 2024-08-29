Більшість українців не готові прийняти умови РФ задля припинення війни - опитування

За даними опитування, більшість українських громадян не готові виконати умови Росії заради припинення війни, зокрема, 81% проти визнання окупованих територій російськими.

Джерело: опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року

Деталі: Зокрема, на визнання окупованих територій частиною РФ навіть заради припинення війни готові піти лише 9% українців (у серпні 2023 р. – менше 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 р. – 90%), причому незалежно від віку респондентів. Так само це неприйнятно для переважної більшості у всіх макрорегіонах: на Заході і в Центрі – по 84%, на Півдні – 76%, на Сході – 72%.

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Третина українців, або 32% вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій.

З цим згодна відносна більшість у кожній з вікових груп, але серед молоді 18–29 років показник дещо нижчий (28%), ніж в середньому по країні, а серед респондентів віком 50–59 років – навпаки, вищий (36%).

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Щодо інших умов для можливих переговорів з Росією, то тут громадська думка майже порівну розділилася між тими, хто допускає переговори винятково заради звільнення полонених і заручників (19%), тими, хто вважає переговори про мир можливими навіть зараз (20%), і тими, хто переконаний, що з Росією домовлятися неможливо в принципі (18%).

Довідково: Опитування з 8 по 15 серпня 2024 року проводилося методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.