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Большинство украинцев не готовы принять условия РФ для прекращения войны - опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 15:39
Большинство украинцев не готовы принять условия РФ для прекращения войны - опрос
Фото: Getty Images

По данным опроса, большинство украинских граждан не готовы выполнить условия России ради прекращения войны, в частности, 81% против признания оккупированных территорий российскими.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года

Детали: В частности, на признание оккупированных территорий частью РФ даже ради прекращения войны готовы пойти лишь 9% украинцев (в августе 2023 г. - менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 г. - 90%), причем независимо от возраста респондентов. Так же это неприемлемо для подавляющего большинства во всех макрорегионах: на Западе и в Центре - по 84%, на Юге - 76%, на Востоке - 72%.

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Треть украинцев, или 32% считают, что начало переговоров с Россией о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

С этим согласно относительное большинство в каждой из возрастных групп, но среди молодежи 18-29 лет показатель несколько ниже (28%), чем в среднем по стране, а среди респондентов в возрасте 50-59 лет - наоборот, выше (36%).

 

Что касается других условий для возможных переговоров с Россией, то здесь общественное мнение почти поровну разделилось между теми, кто допускает переговоры исключительно ради освобождения пленных и заложников (19%), теми, кто считает переговоры о мире возможными даже сейчас (20%), и теми, кто убежден, что с Россией договариваться невозможно в принципе (18%).

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Справчно: Опрос с 8 по 15 августа 2024 года проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

опросУкраинапереговорывойна
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