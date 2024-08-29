Нардеп Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: отримав переломи і травми, його шпиталізували

Автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса, у результаті чого нардеп отримав тілесні ушкодження, його було шпиталізовано.

Джерело: джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва.

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За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

У результаті автотрощі народний депутат Копитін, який знаходився на пасажирському сидінні, отримав травми та переломи, він шпіталізований до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій автомобіля також отримав тілесні ушкодження, він шпіталізований до тієї ж лікарні.

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Дана подія зареєстрована до журналу Єдиного обліку № 33299 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.