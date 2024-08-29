Нардеп Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: получил переломы и травмы, он госпитализирован

Автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным поздно вечером 28 августа попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Одесса, в результате чего нардеп получил телесные повреждения, он был госпитализирован.

Источник: источники УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что ДТП произошло в 23.31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева.

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По данным источников, авто Toyota Land Cruiser Prado с номерным знаком КА3573МС, совершило наезд на бетонное препятствие.

В результате автотрощи народный депутат Копытин, который находился на пассажирском сиденье, получил травмы и переломы, он госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель автомобиля также получил телесные повреждения, он госпитализирован в ту же больницу.

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Данное событие зарегистрировано в журнал Единого учета № 33299 Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.