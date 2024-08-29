Опитування: майже 60% українців переконані, що після закінчення війни РФ знову атакуватиме Україну

59,5% українських громадян переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому Росія знову атакуватиме Україну.

Джерело: опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року

Деталі: Згідно з опитуванням, таку позицію поділяють 68% респондентів на Заході, 60% – у Центрі, 55,5% – на Сході і 45% – на Півдні.

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Також на цьому етапі війни більшість українців, або 64% з числа опитаних переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Довідково: Опитування з 8 по 15 серпня 2024 року проводилося методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.