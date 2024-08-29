Опрос: почти 60% украинцев убеждены, что после окончания войны РФ снова будет атаковать Украину

59,5% украинских граждан убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем Россия снова будет атаковать Украину.

Источник: опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года

Детали: Согласно опросу, такую позицию разделяют 68% респондентов на Западе, 60% - в Центре, 55,5% - на Востоке и 45% - на Юге.

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Также на этом этапе войны большинство украинцев, или 64% из числа опрошенных убеждены, что агрессия России была неизбежной после восстановления Украиной независимости, тогда как те, кто считает, что этого могло бы и не произойти, находятся в меньшинстве (18%).

Справчно: Опрос с 8 по 15 августа 2024 года проводился методом face-to-face только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.