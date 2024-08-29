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ЗМІ дослідили, як підозрюваний у підриві "Північних потоків" міг повернутися в Україну

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 серпня 2024, 18:17
ЗМІ дослідили, як підозрюваний у підриві Північних потоків міг повернутися в Україну
Фото: Getty Images

За даними розслідування німецьких ЗМІ, підозрюваний Німеччиною у підриві російських газогонів "Північні потоки" українець Володимир Журавльов міг вислизнути з рук слідства завдяки відмові польської сторони співпрацювати.

Джерело: розслідування Spiegel та ZDF, а також данського суспільного мовника DR, повідомляє "Європейська правда".

Деталі: ЗМІ дізнались, що Журавльов із дружиною та трьома дітьми в’їжджав із Польщі в Німеччину у травні 2024 року – тобто незадовго до того, як його оголосили підозрюваним і прокуратура видала ордер на його арешт.

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Далі сім’я поромом вирушила до Данії, залишилась на три дні в місцевому готелі, після чого повернулась поромом до німецького Ростока, а звідти – вирушила на автомобілі до Польщі, де завітала з кількагодинним візитом до двоюрідної сестри дружини Журавльова (це сама жінка підтвердила журналістам).

У перший тиждень червня суд у Німеччині видав ордер на арешт Журавльова, а 21 червня Берлін відправляє європейський ордер на арешт Польщі, де ще може перебувати чоловік.

Співрозмовники ЗМІ стверджують, що Варшава попри обіцянки допомогти з арештом насправді чинила навпаки й, можливо, навіть попередила Журавльова про можливий арешт.

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"У кулуарах німецької влади подейкують, що польські посадовці говорили: "Чому ми повинні його заарештовувати? Він для нас герой!" – пише Spiegel.

За інформацією ЗМІ, сім’я Журавльових планувала ще один візит до Копенгагена на серпень, але 26 червня дружина скасувала бронювання в готелі. Незабаром після цього Журавльов виїжджає до України на авто.

"За інформацією з джерел в органах безпеки, це був автомобіль з дипломатичними номерами, яким користується посольство України у Варшаві", – стверджує Spiegel, не наводячи деталей.

Нагадаємо: 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статтіВолодимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream

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