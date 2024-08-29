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СМИ исследовали, как подозреваемый в подрыве «Северных потоков» мог вернуться в Украину

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 18:17
СМИ исследовали, как подозреваемый в подрыве «Северных потоков» мог вернуться в Украину
Фото: Getty Images

По данным расследования немецких СМИ, подозреваемый Германией в подрыве российских газопроводов "Северные потоки" украинец Владимир Журавлев мог ускользнуть из рук следствия благодаря отказу польской стороны сотрудничать.

Источник: расследование Spiegel и ZDF, а также датского общественного вещателя DR, сообщает "Европейская правда".

Детали: СМИ узнали, что Журавлев с женой и тремя детьми въезжал из Польши в Германию в мае 2024 года - то есть незадолго до того, как его объявили подозреваемым и прокуратура выдала ордер на его арест.

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Далее семья на пароме отправилась в Данию, осталась на три дня в местном отеле, после чего вернулась паромом в немецкий Росток, а оттуда – отправилась на автомобиле в Польшу, где посетила с многочасовым визитом двоюродную сестру жены Журавлева (это сама женщина подтвердила журналистам).

В первую неделю июня суд в Германии выдал ордер на арест Журавлева, а 21 июня Берлин отправляет европейский ордер на арест Польше, где еще может находиться мужчина.

Собеседники СМИ утверждают, что Варшава, несмотря на обещания помочь с арестом, на самом деле поступала наоборот и, возможно, даже предупредила Журавлева о возможном аресте.

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"В кулуарах немецких властей поговаривают, что польские чиновники говорили: "Почему мы должны его арестовывать? Он для нас герой!" – пишет Spiegel.

По информации СМИ, семья Журавлевых планировала еще один визит в Копенгаген на август, но 26 июня жена отменила бронирование в отеле. Вскоре после этого Журавлев выезжает в Украину на авто.

"По информации из источников в органах безопасности, это был автомобиль с дипломатическими номерами, которым пользуется посольство Украины в Варшаве", – утверждает Spiegel, не приводя деталей.

Напомним: 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статьеВладимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream

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