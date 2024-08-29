МАГАТЕ: Іран наростив запаси урану, збагаченого майже до рівня створення ядерної зброї

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке є спеціалізованою установою ООН, встановило, що Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого до рівня, близького до необхідного для виробництва зброї, йдеться у доповіді МАГАТЕ.

Джерело: АР з посиланням на доповідь, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За інформацією МАГАТЕ, станом на 17 серпня Іран мав 164,7 кілограма урану, збагаченого до 60% – на 22,6 кілограма більше, ніж зазначалось у попередньому травневому звіті. Збагачений на 60% уран можна швидко довести до 90%, необхідного для створення зброї.

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Крім того, 26 серпня МАГАТЕ підтвердило, що Тегеран завершив установку восьми каскадів центрифуг IR-6 на своєму підземному заводі у Фордо і установку 10 з 18 запланованих каскадів центрифуг IR-2m в Натанзі.

Ці дії, про які стало відомо кілька місяців тому, раніше засудили Велика Британія, Німеччина та Франція, назвавши їх ескалацією іранської ядерної програми.

Паралельно, зауважується у звіті, Іран відмовляється давати інспекторам МАГАТЕ право спостерігати за його ядерною програмою, а камери спостереження агентства на іранських ядерних об’єктах досі не працюють.

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Звіт МАГАТЕ з'явився через кілька днів після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї натякнув на можливе відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми його країни.

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