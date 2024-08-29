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МАГАТЭ: Иран нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 20:35
МАГАТЭ: Иран нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия
Фото: Getty Images

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является специализированным учреждением ООН, установило, что Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к необходимому для производства оружия, говорится в докладе МАГАТЭ.

Источник: АР со ссылкой на доклад, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран имел 164,7 килограмма урана, обогащенного до 60% - на 22,6 килограмма больше, чем отмечалось в предыдущем майском отчете. Обогащенный на 60% уран можно быстро довести до 90%, необходимого для создания оружия.

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Кроме того, 26 августа МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран завершил установку восьми каскадов центрифуг IR-6 на своем подземном заводе в Фордо и установку 10 из 18 запланированных каскадов центрифуг IR-2m в Натанзе.

Эти действия, о которых стало известно несколько месяцев назад, ранее осудили Великобритания, Германия и Франция, назвав их эскалацией иранской ядерной программы.

Параллельно, отмечается в отчете, Иран отказывается давать инспекторам МАГАТЭ право наблюдать за его ядерной программой, а камеры наблюдения агентства на иранских ядерных объектах до сих пор не работают.

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Отчет МАГАТЭ появился через несколько дней после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намекнул на возможное возобновление переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Предыстория:

Иранядерное оружиеМАГАТЭ
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