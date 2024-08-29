МАГАТЭ: Иран нарастил запасы урана, обогащенного почти до уровня создания ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является специализированным учреждением ООН, установило, что Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к необходимому для производства оружия, говорится в докладе МАГАТЭ.

Источник: АР со ссылкой на доклад, сообщает "Европейская правда"

Детали: По информации МАГАТЭ, по состоянию на 17 августа Иран имел 164,7 килограмма урана, обогащенного до 60% - на 22,6 килограмма больше, чем отмечалось в предыдущем майском отчете. Обогащенный на 60% уран можно быстро довести до 90%, необходимого для создания оружия.

Реклама:

Кроме того, 26 августа МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран завершил установку восьми каскадов центрифуг IR-6 на своем подземном заводе в Фордо и установку 10 из 18 запланированных каскадов центрифуг IR-2m в Натанзе.

Эти действия, о которых стало известно несколько месяцев назад, ранее осудили Великобритания, Германия и Франция, назвав их эскалацией иранской ядерной программы.

Параллельно, отмечается в отчете, Иран отказывается давать инспекторам МАГАТЭ право наблюдать за его ядерной программой, а камеры наблюдения агентства на иранских ядерных объектах до сих пор не работают.

ВИДЕО ДНЯ

Отчет МАГАТЭ появился через несколько дней после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намекнул на возможное возобновление переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе его страны.

Как известно, в рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

Предыстория: