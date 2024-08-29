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Сійярто не сподобалась пропозиція Борреля щодо зняття обмежень на використання зброї Україною

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 серпня 2024, 21:28
Сійярто не сподобалась пропозиція Борреля щодо зняття обмежень на використання зброї Україною
Петер Сійярто, фото: Getty Images

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився пропозиціям голови європейської дипломатії щодо зняття обмежень на застосування Україною західної зброї та санкцій проти ізраїльських міністрів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Прибувши до будівлі Ради ЄС у Брюсселі, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на використання Україною наданої зброї для ураження цілей у Росії.

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"Зброя, яку ми надаємо Україні, повинна використовуватися в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли завдавати удари по місцях, звідки їх бомбардує Росія. В іншому випадку ця зброя марна", – сказав Боррель.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба на зустрічі також закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах в Росії, заявивши при цьому, що цю пропозицію не слід розглядати як ескалацію.

Заклик Кулеби, як і попередній заклик Борреля надати Києву свободу дій у використанні наданого Заходом озброєння, підтримали на зустрічі Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди та Польща, сказав посадовець, при цьому деякі з них зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора з метою самозахисту.

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У таборі "ні" була Словаччина, очолювана дружнім до Москви урядом Роберта Фіцо і яка висловила жаль з приводу того, що зустріч не відбулася в Будапешті.

Боррель також заявив, що запропонував країнам ЄС накласти санкції на деяких ізраїльських міністрів за "неприйнятні висловлювання ненависті" щодо палестинців, які, за його словами, суперечать міжнародному праву.

Жодна з пропозицій не була позитивно сприйнята Угорщиною.

"Лють верховного представника необхідно зупинити", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму дописі на Facebook, назвавши пропозиції Борреля щодо України та Близького Сходу "нерозважливими".

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", – заявив він.

Крім того, на зустрічі за зачиненими дверима Угорщина зазнала критики з боку Литви та Німеччини за розширення своєї м'якої імміграційної програми "національних карт" на росіян і білорусів, що критики розцінили як загрозу безпеці. Сійярто захищав програму, стверджуючи, що в Німеччині та країнах Балтії проживає набагато більше росіян, ніж в Угорщині, де проживає лише 0,7 відсотка росіян в ЄС.

"Сійярто хоче спростити проблему, називаючи прості цифри", – сказав один з дипломатів ЄС.

Відносини між Угорщиною та ЄС вже давно були непростими, але вони різко погіршилися після того, як Будапешт у липні взяв на себе головування в Раді ЄС на ротаційній основі. Низка міністрів закордонних справ ЄС бойкотували заплановану зустріч у Будапешті, вирішивши замість цього провести власний саміт у Брюсселі.

На запитання журналіста, чому зустріч відбулася в Брюсселі, а не в Будапешті, Боррель відповів: "Тому що я так вирішив".

"Я подумав, що було б набагато доречніше зробити це в Брюсселі, тому що деякі позиції, висловлені угорським урядом, прямо суперечать Спільній зовнішній політиці [та політиці безпеки]. Було набагато краще зробити це вдома", – додав він.

Нагадаємо: Топдипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що багато присутніх на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів підтримали операцію Збройних Сил України в Курській області.

УгорщинаЄСУкраїназброя
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