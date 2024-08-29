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Сийярто не понравилось предложение Борреля о снятии ограничений на использование оружия Украиной

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 21:28
Сийярто не понравилось предложение Борреля о снятии ограничений на использование оружия Украиной
Петер Сийярто, фото: Getty Images

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился предложением главы европейской дипломатии о снятии ограничений на применение Украиной западного оружия и санкций против израильских министров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Прибыв в здание Совета ЕС в Брюсселе, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России.

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"Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно использоваться в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по местам, откуда их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно", – сказал Боррель.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на встрече также призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по объектам в России, заявив при этом, что это предложение не следует рассматривать как эскалацию.

Призыв Кулебы, как и предыдущий призыв Борреля предоставить Киеву свободу действий в использовании предоставленного Западом вооружения, поддержали на встрече Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, сказал чиновник, при этом некоторые из них отметили, что международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора с целью самозащиты.

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В лагере "нет" была Словакия, возглавляемая дружественным к Москве правительством Роберта Фицо и которая выразила сожаление по поводу того, что встреча не состоялась в Будапеште.

Боррель также заявил, что предложил странам ЕС наложить санкции на некоторых израильских министров за "неприемлемые высказывания ненависти" в отношении палестинцев, которые, по его словам, противоречат международному праву.

Ни одно из предложений не было положительно воспринято Венгрией.

"Ярость верховного представителя необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своей заметке на Facebook, назвав предложения Борреля по Украине и Ближнему Востоку „безрассудными".

"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", – заявил он.

Кроме того, на встрече за закрытыми дверями Венгрия подверглась критике со стороны Литвы и Германии за расширение своей мягкой иммиграционной программы "национальных карт" на россиян и белорусов, что критики расценили как угрозу безопасности. Сийярто защищал программу, утверждая, что в Германии и странах Балтии проживает гораздо больше русских, чем в Венгрии, где проживает лишь 0,7 процента русских в ЕС.

"Сийярто хочет упростить проблему, называя простые цифры", – сказал один из дипломатов ЕС.

Отношения между Венгрией и ЕС уже давно были непростыми, но они резко ухудшились после того, как Будапешт в июле взял на себя председательство в Совете ЕС на ротационной основе. Ряд министров иностранных дел ЕС бойкотировали запланированную встречу в Будапеште, решив вместо этого провести собственный саммит в Брюсселе.

На вопрос журналиста, почему встреча состоялась в Брюсселе, а не в Будапеште, Боррель ответил: "Потому что я так решил".

"Я подумал, что было бы гораздо уместнее сделать это в Брюсселе, потому что некоторые позиции, высказанные венгерским правительством, прямо противоречат Совместной внешней политике [и политике безопасности]. Было гораздо лучше сделать это дома", – добавил он.

Напомним: Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что многие присутствующие на неформальной встрече министров иностранных дел государств-членов поддержали операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области.

ВенгрияЕСУкраинаоружие
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