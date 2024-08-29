Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Україну
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб провести переговори та оцінити розвиток подій на Запорізькій атомній електростанції.
Джерело: прес-служба МАГАТЕ
Деталі: Це буде п'ятий візит Гроссі на ЗАЕС після того, як 1 вересня 2022 року, він встановив постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС для моніторингу.
Організація вважає, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається нестабільною.
Команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, чує вибухи та інші ознаки військової діяльності, іноді поблизу самої станції.
Пряма мова Гроссі: "МАГАТЕ діє швидко і рішуче, коли і де б не виникали загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці. Наша проактивна присутність має першорядне значення для стабілізації ситуації. Моє послання було гучним і чітким протягом всієї цієї трагічної війни: ядерної аварії необхідно уникнути за будь-яку ціну, а атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Наслідки можуть бути катастрофічними, і ніхто від цього не виграє. Я, як і раніше, сповнений рішучості робити все, що в моїх силах, щоб захистити ядерну безпеку, поки тривають бойові дії".
Нагадаємо:
- 23 серпня Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.
- Цього ж дня ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили живлення Запорізької АЕС, включивши пошкоджену високовольтну лінію в роботу.