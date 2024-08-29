Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Україну

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб провести переговори та оцінити розвиток подій на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: прес-служба МАГАТЕ

Деталі: Це буде п'ятий візит Гроссі на ЗАЕС після того, як 1 вересня 2022 року, він встановив постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС для моніторингу.

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Організація вважає, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається нестабільною.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, чує вибухи та інші ознаки військової діяльності, іноді поблизу самої станції.

Пряма мова Гроссі: "МАГАТЕ діє швидко і рішуче, коли і де б не виникали загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці. Наша проактивна присутність має першорядне значення для стабілізації ситуації. Моє послання було гучним і чітким протягом всієї цієї трагічної війни: ядерної аварії необхідно уникнути за будь-яку ціну, а атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Наслідки можуть бути катастрофічними, і ніхто від цього не виграє. Я, як і раніше, сповнений рішучості робити все, що в моїх силах, щоб захистити ядерну безпеку, поки тривають бойові дії".

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