Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Украину
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину, чтобы провести переговоры и оценить развитие событий на Запорожской атомной электростанции.
Источник: пресс-служба МАГАТЭ
Детали: Это будет пятый визит Гросси на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года, он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС для мониторинга.
Организация считает, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной.
Команда МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, слышит взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда вблизи самой станции.
Прямая речь Гросси: "МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и где бы ни возникали угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии необходимо избежать любой ценой, а атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет. Я по-прежнему полон решимости делать все, что в моих силах, чтобы защитить ядерную безопасность, пока продолжаются боевые действия".
Напомним:
- 23 августа Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.
- В этот же день ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" восстановили питание Запорожской АЭС, включив поврежденную высоковольтную линию в работу.