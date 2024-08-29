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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Украину

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 23:57
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Украину
Запорожская АЭС, фото: Википедия

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину, чтобы провести переговоры и оценить развитие событий на Запорожской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ

Детали: Это будет пятый визит Гросси на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года, он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС для мониторинга.

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Организация считает, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной.

Команда МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, слышит взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда вблизи самой станции. 

Прямая речь Гросси: "МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и где бы ни возникали угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации.  Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии необходимо избежать любой ценой, а атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет. Я по-прежнему полон решимости делать все, что в моих силах, чтобы защитить ядерную безопасность, пока продолжаются боевые действия".

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МАГАТЭЗАЭС
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