Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе посетит Украину, чтобы провести переговоры и оценить развитие событий на Запорожской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ

Детали: Это будет пятый визит Гросси на ЗАЭС после того, как 1 сентября 2022 года, он установил постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС для мониторинга.

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Организация считает, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной.

Команда МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, слышит взрывы и другие признаки военной деятельности, иногда вблизи самой станции.

Прямая речь Гросси: "МАГАТЭ действует быстро и решительно, когда и где бы ни возникали угрозы ядерной и физической ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие имеет первостепенное значение для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии необходимо избежать любой ценой, а атомная электростанция никогда не должна подвергаться нападению. Последствия могут быть катастрофическими, и никто от этого не выиграет. Я по-прежнему полон решимости делать все, что в моих силах, чтобы защитить ядерную безопасность, пока продолжаются боевые действия".

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