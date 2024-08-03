Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками
Субота, 3 серпня 2024, 02:53
Українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками.
Джерело: французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів
Деталі: За словами одного з командирів повстанців, "обміни" з українськими спецслужбами справді відбуваються, щоб побачити, як можна співпрацювати.
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Як стверджують джерела Le Monde, українська влада надає повстанцям у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.
Пряма мова речника CSP-DPA Мохамеда Ельмаулуда Рамадана: "Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими".
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