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Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками 

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 02:53
Le Monde: Спецслужби України вчать туарегів з Малі керувати безпілотниками 
повстанці-туареги у Малі, фото з відкритих джерел

Українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками.

Джерело: французьке видання Le Monde з посиланням на інформаторів

Деталі: За словами одного з командирів повстанців, "обміни" з українськими спецслужбами справді відбуваються, щоб побачити, як можна співпрацювати.

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Як стверджують джерела Le Monde, українська влада надає повстанцям у Малі стратегічну інформацію, а також навчає їх використовувати безпілотники.

Пряма мова речника CSP-DPA Мохамеда Ельмаулуда Рамадана: "Ми маємо зв’язки з українцями, але так само як і з усіма іншими — французами, американцями та іншими".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Армія Малі та її російські союзники зазнали втрат з боку повстанців-туарегів. У суботу туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною ПВК "Вагнер".
  • Бій стався в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", інші ж потрапили в полон.
  • Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.

Теми: безпілотникиАфрика
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