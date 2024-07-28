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У Малі вбили найпопулярнішого вагнерівського пропагандиста – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 28 липня 2024, 15:55
У Малі вбили найпопулярнішого вагнерівського пропагандиста – ЗМІ
фото: медіазона

Окрім десятків росіян із "ПВК Вагнера", вбитих або взятих у полон на півночі Малі, ліквідовано пропагандиста найманців, автора каналу Grey Zone.

Джерело: The Insider, "Медіазона"

Деталі: Вранці 28 липня повсталі в Малі туареги заявили, що десятки солдатів і найманців "ПВК "Вагнер" було вбито й поранено за два дні боїв біля алжирського кордону.

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Наразі інформацію також підтвердили російські ЗМІ та пропагандисти.

Відомо так само, що кілька росіян також потрапили в полон.

Під час боїв загинув автор найбільшого з наближених до найманців каналу – Grey Zone, на який підписані понад півмільйона людей. Це 29-річний уродженець Липецька Микита Федянін. В інтернеті публікують фото ймовірно його мертвого тіла.

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Також, за інформацією окремих ЗМІ, у бою, можливо, загинув командир одного із підрозділів "Вагнера" Антон Єлізаров ("Лотос"), однак інші його загибель спростовують.

Теми: ВагнерМаліРосіянайманці
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