США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і військові кораблі на Близький Схід

США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, оскільки регіон готується до відплати Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Джерело: CNN, Пентагон

Пряма мова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі: "Ми чули, як Верховний лідер (Ірану - ред.) голосно і чітко заявив, що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані, і що вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки, тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні".

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Деталі: У п'ятницю міністр оборони Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця "Авраам Лінкольн" замінити ударну групу есмінця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці, відповідно до заяви заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

Крім того, на Близький Схід і в Середземне море також будуть відправлені есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам. У заяві не сказано, які саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні шквалу ударів, завданих Іраном по Ізраїлю в квітні.

За словами Сінгх, Остін також віддав наказ про розгортання в регіоні ескадрильї винищувачів.

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США вже мають в регіоні десантний корабель USS Wasp, який діє у складі 24-го експедиційного підрозділу морської піхоти, здатний провести евакуацію громадян США в Лівані в разі отримання відповідного наказу.

Пряма мова Сінгх: "Глобальна оборона Сполучених Штатів є динамічною, і Міністерство оборони зберігає здатність розгортатися в найкоротші терміни, щоб відповісти на нові загрози національній безпеці".

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