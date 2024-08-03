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США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і військові кораблі на Близький Схід

Олена ІвашківСубота, 3 серпня 2024, 07:10
США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і військові кораблі на Близький Схід
Есмінець "Авраам Лінкольн", фото: seaforces

США відправлять авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід, оскільки регіон готується до відплати Ірану за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС в Тегерані на початку цього тижня.

Джерело: CNN, Пентагон

Пряма мова координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі: "Ми чули, як Верховний лідер (Ірану - ред.) голосно і чітко заявив, що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані, і що вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки, тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні".

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Деталі: У п'ятницю міністр оборони Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця "Авраам Лінкольн" замінити ударну групу есмінця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці, відповідно до заяви заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

Крім того, на Близький Схід і в Середземне море також будуть відправлені есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам. У заяві не сказано, які саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні шквалу ударів, завданих Іраном по Ізраїлю в квітні.

За словами Сінгх, Остін також віддав наказ про розгортання в регіоні ескадрильї винищувачів.

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США вже мають в регіоні десантний корабель USS Wasp, який діє у складі 24-го експедиційного підрозділу морської піхоти, здатний провести евакуацію громадян США в Лівані в разі отримання відповідного наказу.

Пряма мова Сінгх: "Глобальна оборона Сполучених Штатів є динамічною, і Міністерство оборони зберігає здатність розгортатися в найкоротші терміни, щоб відповісти на нові загрози національній безпеці".

Нагадаємо:

  • Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Теми: СШАБлизький Схід
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