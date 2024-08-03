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ЗМІ: в Ірані арештували десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 10:43
ЗМІ: в Ірані арештували десятки людей після вбивства ватажка ХАМАС
Ісмаїл Ганія. Фото mehrnews.com

Іран заарештував понад два десятки людей, в тому числі високопоставлених офіцерів розвідки, військових і штабних працівників у військовому пансіонаті в Тегерані у відповідь на величезний і принизливий пролом у системі безпеки, який уможливив вбивство одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Джерело: New York Times з посиланням на іранців, знайомих з ходом розслідування

Деталі: Арешти високопоставлених осіб відбулися після вбивства в результаті вибуху в середу Ганії, який очолював політичний офіс ХАМАС в Катарі і перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану і зупинився в гостьовому будинку на півночі Тегерану, столиці Ірану.

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Дослівно: "Палкість реакції на вбивство пана Ганії підкреслює, наскільки руйнівним провалом у сфері безпеки для іранського керівництва стало те, що вбивство сталося в резиденції в столиці країни, яка ретельно охороняється, за кілька годин після церемонії приведення до присяги нового президента країни".

Деталі: Видання цитує думку, що сприйняття того, що Іран не може захистити ні свою країну, ні своїх ключових союзників, може стати фатальним для іранського режиму, тому що це, по суті, "сигналізує його ворогам, що якщо вони не можуть повалити Ісламську Республіку, то вони можуть її обезголовити".

Нагадаємо:

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  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
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Теми: ІранХАМАСІзраїль
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