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Склад КАБів, аеродром та нафтобази: Генштаб підтвердив нові влучання на території РФ

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 11:07
Склад КАБів, аеродром та нафтобази: Генштаб підтвердив нові влучання на території РФ
палаючий морозовськ у ніч на 3 серпня, скриншот з відео

Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ у Ростовській області та низку нафтобаз, повідомив Генштаб.

Джерело: Генштаб

Деталі: Військовим командуванням України зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

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Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки та Головного управління розвідки у взаємодії зі Збройними силами.

Також зазначається, що Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.

Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на суботу жителі Ростовської та Орловської областей Росії повідомили про вибухи.

Над Росією офіційно за ніч на 3 серпня нібито збили 75 БПЛА.

Теми: ГенштабобстрілнафтаРосія
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