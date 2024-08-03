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Аеродром у Ростовській області зачищений також від ППО та авіації – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 12:03
Аеродром у Ростовській області зачищений також від ППО та авіації – джерело
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Окрім складу з КАБами, про знищення якого повідомляв Генштаб, українські безпілотники також зруйнували ППО та авіаційну техніку.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За даними джерела, на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами.

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Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони.

Дослівно: "Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни".

Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення".

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Більше деталей: Джерело запевнило, що окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області.

Передісторія: Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області та низку нафтобаз, повідомив Генштаб.

В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ в Ростовській області.

Теми: РосіябезпілотникиППО
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