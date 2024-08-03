В Ірані заявили, що помстяться за вбивство Ганії "у відповідний час, у відповідному місці"

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що помста за вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб".

Джерело: Reuters із посиланням на заяву КВІР

Деталі: Помста за вбивство лідера ХАМАСу буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб", - йдеться в заяві.

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КВІР звинуватив у смерті Ганії "терористичний сіоністський режим" Ізраїлю.

У заяві зазначається, що лідер палестинської бойової групи ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий в Тегерані снарядом малої дальності з боєголовкою вагою близько 7 кг.

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