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В Ірані заявили, що помстяться за вбивство Ганії "у відповідний час, у відповідному місці"

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 17:47
В Ірані заявили, що помстяться за вбивство Ганії у відповідний час, у відповідному місці
похоронна процесія Ісмаїла Ганії в Тегерані, фото AFP via Getty Images

У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що помста за вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб".

Джерело: Reuters із посиланням на заяву КВІР

Деталі: Помста за вбивство лідера ХАМАСу буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб", - йдеться в заяві.

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КВІР звинуватив у смерті Ганії "терористичний сіоністський режим" Ізраїлю.

У заяві зазначається, що лідер палестинської бойової групи ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий в Тегерані снарядом малої дальності з боєголовкою вагою близько 7 кг.

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Теми: ІранІзраїльХАМАС
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