В Ірані заявили, що помстяться за вбивство Ганії "у відповідний час, у відповідному місці"
Субота, 3 серпня 2024, 17:47
У Корпусі вартових ісламської революції заявили, що помста за вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб".
Джерело: Reuters із посиланням на заяву КВІР
Деталі: Помста за вбивство лідера ХАМАСу буде "суворою, у відповідний час, у відповідному місці і у відповідний спосіб", - йдеться в заяві.
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КВІР звинуватив у смерті Ганії "терористичний сіоністський режим" Ізраїлю.
У заяві зазначається, що лідер палестинської бойової групи ХАМАС Ісмаїл Ганія був убитий в Тегерані снарядом малої дальності з боєголовкою вагою близько 7 кг.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
- Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Гезболли. Прем'єр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
- За даними Axios, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство Ганії і готується протидіяти цьому. За даними CNN, США відправляють авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі на Близький Схід.