Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану – Зеленський
Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.
ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці.
Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо".
Що передувало: У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям наразі утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю і залишити територію Лівану до стабілізації безпекової ситуації.
Передісторія:
- Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.