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Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 19:46
Україна проводить евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Наша держава проводить зараз евакуацію на Близькому Сході з небезпечних районів Лівану.

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ГУР, СЗР, МЗС України організували вивезення 30 наших громадян, це жінки з дітьми, які зараз в цей час уже в безпеці.

Ми продовжимо цю роботу. Завжди, коли десь у світі є потреба допомогти нашим людям та повернути їх додому, ми це робимо і це зробимо".

Що передувало: У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям наразі утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю і залишити територію Лівану до стабілізації безпекової ситуації.

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  • Ізраїльські військові перебувають у стані підвищеної бойової готовності перед можливим ударом у відповідь з боку Ірану і Хезболли. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в четвер провів нараду, на якій оцінив підготовку командування Армії оборони Ізраїлю.
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Теми: ЗеленськийевакуаціяЛіван
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