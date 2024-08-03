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У ГУР розповіли подробиці про евакуацію з Лівану

Катерина ТищенкоСубота, 3 серпня 2024, 20:25
У ГУР розповіли подробиці про евакуацію з Лівану
евакуйовані з Лівану українці, фото ГУР

30 українських громадян, серед яких 21 жінка та 9 дітей, були евакуйовані з Лівану та прибули до Польщі, звідки вирушать в Україну.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

евакуйовані з Лівану українці, фото ГУР
евакуйовані з Лівану українці, фото ГУР

Дослівно: "Висловлюємо вдячність компанії SkyUp Airlines, яка надала літак для перевезення українців.

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Наші співвітчизники, серед яких 21 жінка та девʼятеро дітей, вже прибули до Жешува, Польща, та перебувають у безпеці. Їх зустріли українські консули та представники ГУР МОУ – евакуйованим надають всю необхідну допомогу та забезпечують їхній супровід до нашої держави".

Деталі: У ГУР зазначили, що Україна стала однією з перших у світі, хто успішно здійснив евакуацію своїх громадян з Лівану.

евакуйовані з Лівану українці, фото ГУР
евакуйовані з Лівану українці, фото ГУР

Там додали, що триває робота щодо можливості подальшої евакуації інших українців, які виявляють бажання залишити ліванську територію.

ВІДЕО ДНЯ

Громадянам, які бажають залишити Ліван згідно з рекомендаціями МЗС, необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці за номером телефону (+961) 5921668 або адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua. Також можна звертатися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57 чи адресу електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Що передувало: У Міністерстві закордонних справ рекомендують українцям наразі утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю і залишити територію Лівану до стабілізації безпекової ситуації.

У суботу ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що через загострення ситуації на Близькому Сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану 30 громадян.

Теми: Ліванрозвідкаевакуація
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