Повітряні сили повідомляли про групи "Шахедів" на півдні України
В південних областях України у четвер ввечері фіксували проліт російських безпілотників, зокрема типу "Шахед". Тривога на півдні та сході країни тривала майже до 4.00 ранку.
Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Деталі: О 22:52 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА перебувають на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини і рухаються на Кривий Ріг.
Вже о 23:01 ПС закликали "Кривий Ріг - в укриття!", оскільки "Шахеди" наближаються до міста.
Також там повідомили, що група "Шахедів" із Запорізької обл рухається на північ Херсонщини.
Водночас в південних областях оголошена повітряна тривога.
О 23.46 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- "Шахеди" з Херсонщини летять на Миколаївщину. Рухаються на захід.
- "Шахеди" із Запорізької області прямують на Дніпропетровщину. Курсом на Дніпро.
О 00.19 у ПС повідомили, що
- "Шахеди" з Миколаївщини рухаються на північ Одещини.
- "Шахеди" із Дніпропетровщини летять на Харківщину.
О 00.37 стало відомо, що нова група "Шахедів" з Херсонщини летить на Миколаївщину.
00.46 повітряники повідомили про "Шахеди", що прямують на Вінниччину.
Інша група безпілотників з Харківщини повертаються на Дніпропетровщину.
00.48 у ПС попередили про атаку "Шахедів" з Курської області Росії на Сумщину.
О 1.15 військові оновили рух "Шахедів":
- на півдні Вінниччини безпілотники рухаються у напрямку Хмельниччини.
- на Дніпропетровщині летять курсом на південь.
- "Шахеди" з Миколаївщини прямують на Кіровоградщину.
- Нова група безпілотників з Херсонщини летить на Миколаївщину, курс на північ.
О 1.26 стало відомо, що "Шахеди" з півдня летять на Кривий Ріг.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Чорного моря та на північно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.