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Повітряні сили повідомляли про групи "Шахедів" на півдні України

Олександр Шумілін, Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 00:50
Повітряні сили повідомляли про групи Шахедів на півдні України
Фото: Генштаб ЗСУ

В південних областях України у четвер ввечері фіксували проліт російських безпілотників, зокрема типу "Шахед". Тривога на півдні та сході країни тривала майже до 4.00 ранку.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Деталі: О 22:52 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА перебувають на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини і рухаються на Кривий Ріг.

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Вже о 23:01 ПС закликали "Кривий Ріг - в укриття!", оскільки "Шахеди" наближаються до міста.

Також там повідомили, що група "Шахедів" із Запорізької обл рухається на північ Херсонщини.

Водночас в південних областях оголошена повітряна тривога.

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О 23.46 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди" з Херсонщини летять на Миколаївщину. Рухаються на захід.
  • "Шахеди" із Запорізької області прямують на Дніпропетровщину. Курсом на Дніпро.

О 00.19 у ПС повідомили, що

  • "Шахеди" з Миколаївщини рухаються на північ Одещини.
  • "Шахеди" із Дніпропетровщини летять на Харківщину.

О 00.37 стало відомо, що нова група "Шахедів" з Херсонщини летить на Миколаївщину.

00.46 повітряники повідомили про "Шахеди", що прямують на Вінниччину.

Інша група безпілотників з Харківщини повертаються на Дніпропетровщину.

00.48 у ПС попередили про атаку "Шахедів" з Курської області Росії на Сумщину.

О 1.15 військові оновили рух "Шахедів":

  • на півдні Вінниччини безпілотники рухаються у напрямку Хмельниччини.
  • на Дніпропетровщині летять курсом на південь.
  • "Шахеди" з Миколаївщини прямують на Кіровоградщину.
  • Нова група безпілотників з Херсонщини летить на Миколаївщину, курс на північ.

О 1.26 стало відомо, що "Шахеди" з півдня летять на Кривий Ріг.

Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Чорного моря та на північно-східному напрямку. 

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Шахедповітряна тривога
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