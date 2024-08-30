Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" на юге Украины
В южных областях Украины в четверг вечером фиксировали пролет российских беспилотников, в том числе типа "Шахед". Тревога на юге и востоке страны продолжалась почти до 4.00 утра.
Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ
Детали: В 22:52 Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины и движутся на Кривой Рог.
Уже в 23:01 ПС призвали "Кривой Рог - в укрытие!", поскольку "Шахеды" приближаются к городу.
Также там сообщили, что группа "Шахедов" из Запорожской обл движется на север Херсонщины.
В 23.46 военные обновили направления движения беспилотников:
- "Шахеды" с Херсонщины летят на Николаевщину. Двигаются на запад.
"Шахеды" из Запорожской области направляются на Днепропетровщину. Курсом на Днепр.
В 00.19 в ПС сообщили, что
- "Шахеды" из Николаевской области движутся на север Одесской области.
- "Шахеды" из Днепропетровской области летят на Харьковщину.
В 00.37 стало известно, что новая группа "Шахедов" с Херсонщины летит на Николаевщину.
00.46 воздушники сообщили о "Шахедах", направляющихся в Винницкую область.
Другая группа беспилотников с Харьковщины возвращаются в Днепропетровскую область.
00.48 в ПС предупредили об атаке "Шахедов" из Курской области России на Сумщину.
В 1.15 военные обновили движение "Шахедов":
- на юге Винницкой области беспилотники движутся в направлении Хмельницкой области.
- на Днепропетровщине летят курсом на юг.
- "Шахеды" из Николаевской области направляются в Кировоградскую область.
- Новая группа беспилотников с Херсонщины летит на Николаевщину, курс на север.
В 1.26 стало известно, что "Шахеды" с юга летят на Кривой Рог.
Также наблюдается активность вражеской тактической авиации над акваторией Черного моря и на северо-восточном направлении.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.