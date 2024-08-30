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Воздушные силы сообщили о группах "Шахедов" на юге Украины

Александр Шумилин, Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 00:50
Воздушные силы сообщили о группах Шахедов на юге Украины
Фото: Генштаб ВСУ

В южных областях Украины в четверг вечером фиксировали пролет российских беспилотников, в том числе типа "Шахед". Тревога на юге и востоке страны продолжалась почти до 4.00 утра.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Детали: В 22:52 Воздушные силы сообщили, что вражеские БПЛА находятся на севере Запорожской области и на юге Днепропетровщины и движутся на Кривой Рог.

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Уже в 23:01 ПС призвали "Кривой Рог - в укрытие!", поскольку "Шахеды" приближаются к городу.

Также там сообщили, что группа "Шахедов" из Запорожской обл движется на север Херсонщины.

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В 23.46 военные обновили направления движения беспилотников:

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  • "Шахеды" с Херсонщины летят на Николаевщину. Двигаются на запад.
    "Шахеды" из Запорожской области направляются на Днепропетровщину. Курсом на Днепр.

В 00.19 в ПС сообщили, что

  • "Шахеды" из Николаевской области движутся на север Одесской области.
  • "Шахеды" из Днепропетровской области летят на Харьковщину.

В 00.37 стало известно, что новая группа "Шахедов" с Херсонщины летит на Николаевщину.

00.46 воздушники сообщили о "Шахедах", направляющихся в Винницкую область.

Другая группа беспилотников с Харьковщины возвращаются в Днепропетровскую область.

00.48 в ПС предупредили об атаке "Шахедов" из Курской области России на Сумщину.

В 1.15 военные обновили движение "Шахедов":

  • на юге Винницкой области беспилотники движутся в направлении Хмельницкой области.
  • на Днепропетровщине летят курсом на юг.
  • "Шахеды" из Николаевской области направляются в Кировоградскую область.
  • Новая группа беспилотников с Херсонщины летит на Николаевщину, курс на север.

В 1.26 стало известно, что "Шахеды" с юга летят на Кривой Рог.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации над акваторией Черного моря и на северо-восточном направлении. 

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Шахедвоздушная тревога
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