США замовили ракети Javelin на суму $1,3 млрд

Армія США замовила ракети Javelin на суму $1,3 млрд, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні.

Джерело: про це "Голос Америки" з посиланням на підприємство виробників

Деталі: Понад 4000 ракет Javelin виготовлені за цим контрактом відправляються в Україну для поповнення запасів.

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Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

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