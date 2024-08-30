Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США замовили ракети Javelin на суму $1,3 млрд

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 01:53
США замовили ракети Javelin на суму $1,3 млрд
Протитанкові ракети Javelin на підприємстві Lockheed Martin, фото: Getty Images

Армія США замовила ракети Javelin на суму $1,3 млрд, що є найбільшим однорічним контрактом на виробництво Javelin на сьогодні.

Джерело: про це "Голос Америки" з посиланням на підприємство виробників

Деталі: Понад 4000 ракет Javelin виготовлені за цим контрактом відправляються в Україну для поповнення запасів.

Реклама:

Виробники, компанії Lockheed Martin та Raytheon повідомляють, що ця угода є частиною контракту на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг, який було укладено в травні 2023 року. Цей багаторічний контракт може сягнути 7,2 мільярда доларів США на виробництво "невизначеної кількості" ракет між 2023 і 2026 роками.

Виробники повідомляють, що цей контракт передбачає закупівлю систем озброєння Javelin і підтримку виробництва для армії США. Згідно з повідомленням, планується збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ракети Javelin входять у переважну більшість пакетів американської допомоги. Зокрема, останній пакет допомоги, про який було оголошено 23 серпня, включав понад 10 000 протиброньових систем Javelin.

СШАзброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
США
ЄС просуватиме план допомоги Україні коштом доходів від росактивів незалежно від США – Боррель
ФБР показало зброю, з якої стрілець намагався вбити Трампа
Американський завод збільшив виробництво 155-мм боєприпасів для України – AP
Останні новини
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: