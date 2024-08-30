США заказали ракеты Javelin на сумму $1,3 млрд

Армия США заказала ракеты Javelin на сумму $1,3 млрд, что является крупнейшим однолетним контрактом на производство Javelin на сегодня.

Источник: об этом "Голос Америки" со ссылкой на предприятие производителей

Детали: Более 4000 ракет Javelin изготовленные по этому контракту отправляются в Украину для пополнения запасов.

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Производители, компании Lockheed Martin и Raytheon сообщают, что это соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг, который был заключен в мае 2023 года. Этот многолетний контракт может достичь 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.

Производители сообщают, что этот контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год к концу 2026 года.

Напомним:

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