США заказали ракеты Javelin на сумму $1,3 млрд
Армия США заказала ракеты Javelin на сумму $1,3 млрд, что является крупнейшим однолетним контрактом на производство Javelin на сегодня.
Источник: об этом "Голос Америки" со ссылкой на предприятие производителей
Детали: Более 4000 ракет Javelin изготовленные по этому контракту отправляются в Украину для пополнения запасов.
Производители, компании Lockheed Martin и Raytheon сообщают, что это соглашение является частью контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг, который был заключен в мае 2023 года. Этот многолетний контракт может достичь 7,2 миллиарда долларов США на производство "неопределенного количества" ракет между 2023 и 2026 годами.
Производители сообщают, что этот контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. Согласно сообщению, планируется увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год к концу 2026 года.
Напомним:
- Ракеты Javelin входят в подавляющее большинство пакетов американской помощи. В частности, последний пакет помощи, о котором было объявлено 23 августа, включал более 10 000 противовооруженных систем Javelin.