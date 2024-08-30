ISW: Росіяни знову намагаються оточити українські позиції на Покровському напрямку
Російські війська наразі здійснюють дві тактичні операції в рамках наступальної операції із захоплення Покровська та намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Перша тактична операція вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.
Друга тактична операція вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.
Російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві ці тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив 29 серпня, що найбільш інтенсивні бої на Покровському напрямку тривають на східних околицях Гродівки (на схід від Покровська), на південний захід від Гродівки біля Красного Яру, в межах Новогродівки (на південний схід від Покровська) та безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).
Протягом останніх днів ISW спостерігала російські успіхи в цих районах.
Нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.
Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.
Ключові висновки ISW за 29 серпня:
- Російські війська наразі здійснюють дві безпосередні тактичні операції в рамках своєї наступальної операції із захоплення Покровська - тактичну операцію вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограда і просування до околиць Покровська, а також тактичну операцію вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямовану на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.
- Російське військове командування, ймовірно, прагне досягти обох цих тактичних цілей, перш ніж розпочати більш ресурсномісткі зусилля із захоплення самого Покровська, хоча російські війська можуть розпочати міські бої в Покровську незалежно від цього, якщо прогрес у цих підготовчих зусиллях зупиниться.
- Російська влада створює нові добровольчі підрозділи територіальної оборони у відповідь на українське вторгнення в Курську область, що підкреслює небажання президента Росії Володимира Путіна більш серйозно протистояти вторгненню за допомогою мобілізації через ризики суспільного невдоволення або масштабних передислокацій через можливі зриви наступальних операцій Росії на сході України.
- Нещодавно українські війська незначно просунулися на північ від Суджі, 29 серпня російські війська відвоювали деякі райони Курської області.
- Український Генеральний штаб повідомив 29 серпня, що український винищувач F-16 нещодавно розбився, захищаючись від масштабного російського удару безпілотниками і ракетами.
- Російська влада заарештувала і звинуватила колишнього заступника міністра оборони Росії генерала армії Павла Попова в шахрайстві в особливо великих розмірах 29 серпня.
- Очільник Росії Володимир Путін здійснить офіційний візит до Монголії, незважаючи на те, що Монголія підписала Римський статут і має юридичне зобов'язання виконати ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).
- Український Генеральний штаб підтвердив 29 серпня, що українські війська завдали удару по нафтопереробному заводу "Атлас" у Ростовській області та нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області в ніч з 27 на 28 серпня.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та Донецька.
- Російський уряд продовжує розширювати можливості для обвинувачених у скоєнні злочинів підписувати контракти на військову службу.