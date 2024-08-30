ISW: Росіяни знову намагаються оточити українські позиції на Покровському напрямку

Російські війська наразі здійснюють дві тактичні операції в рамках наступальної операції із захоплення Покровська та намагаються оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Перша тактична операція вздовж лінії Новогродівка-Гродівка на схід від Покровська з метою захоплення Мирнограду і просування до околиць Покровська.

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Друга тактична операція вздовж лінії Селидове-Українськ-Гірник на південний схід від Покровська, спрямована на розширення російського угруповання на Покровському напрямку та усунення вразливих місць для контратак з боку українських військ.

Російське військове командування, ймовірно, розглядає обидві ці тактичні операції як бажані передумови для початку інтенсивних наступальних дій на сам Покровськ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив 29 серпня, що найбільш інтенсивні бої на Покровському напрямку тривають на східних околицях Гродівки (на схід від Покровська), на південний захід від Гродівки біля Красного Яру, в межах Новогродівки (на південний схід від Покровська) та безпосередньо на схід від Селидового біля Михайлівки (на південний схід від Покровська).

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Протягом останніх днів ISW спостерігала російські успіхи в цих районах.

Нещодавно російські війська оточили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і змусили українські війська відступити з обмежених позицій в цьому районі.

Ймовірно, вони сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись оточити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці.

Ключові висновки ISW за 29 серпня: