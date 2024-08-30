ISW: Россияне снова пытаются окружить украинские позиции на Покровском направлении
Российские войска сейчас осуществляют две тактические операции в рамках наступательной операции по захвату Покровска и пытаются окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Первая тактическая операция вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска.
Вторая тактическая операция вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленная на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.
Российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желаемые предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 29 августа, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), к юго-западу от Гродовки возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).
В последние дни ISW наблюдала российские успехи в этих районах.
Недавно российские войска окружили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские войска отступить с ограниченных позиций в этом районе.
Вероятно, они надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.
Ключевые выводы ISW за 29 августа:
- Российские войска в настоящее время осуществляют две непосредственные тактические операции в рамках своей наступательной операции по захвату Покровска - тактическую операцию вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска с целью захвата Мирнограда и продвижения к окраинам Покровска, а также тактическую операцию вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленную на расширение российской группировки на Покровском направлении и устранение уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.
- Российское военное командование, вероятно, стремится достичь обе эти тактические цели, прежде чем начать более ресурсоемкие усилия по захвату самого Покровска, хотя российские войска могут начать городские бои в Покровске независимо от этого, если прогресс в этих подготовительных усилиях остановится.
- Российские власти создают новые добровольческие подразделения территориальной обороны в ответ на украинское вторжение в Курскую область, что подчеркивает нежелание президента России Владимира Путина более серьезно противостоять вторжению посредством мобилизации из-за рисков общественного недовольства или масштабных передислокаций из-за возможных срывов наступательных операций России на востоке Украины.
- Недавно украинские войска незначительно продвинулись к северу от Суджи, 29 августа российские войска отвоевали некоторые районы Курской области.
- Украинский Генеральный штаб сообщил 29 августа, что украинский истребитель F-16 недавно разбился, защищаясь от масштабного российского удара беспилотниками и ракетами.
- Российские власти арестовали и обвинили бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Павла Попова в мошенничестве в особо крупных размерах 29 августа.
- Глава России Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию, несмотря на то, что Монголия подписала Римский статут и имеет юридическое обязательство выполнить ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).
- Украинский Генеральный штаб подтвердил 29 августа, что украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Атлас" в Ростовской области и нефтебазе "Зенит" в Кировской области в ночь с 27 на 28 августа.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Донецка.
- Российское правительство продолжает расширять возможности для обвиняемых в совершении преступлений подписывать контракты на военную службу.