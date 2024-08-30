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Російська влада збирає добровольців у загони тероборони, щоб відвойовувати Курщину

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 06:17
Російська влада збирає добровольців у загони тероборони, щоб відвойовувати Курщину
фото: Вікіпедія

Російська влада створює нові добровольчі загони територіальної оборони, щоб захистити Курську область. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов

Деталі: Аналітики ISW відзначили, що це підкреслює небажання очільника Росії Володимира Путіна більш серйозно протидіяти Курській операції за допомогою мобілізації через ризики суспільного невдоволення або масштабних передислокацій.

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Смирнов публічно оголосив 29 серпня про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" і заявив, що основною функцією загону буде "забезпечення безпеки" в Курській області. 

Смирнов заявив, що загін співпрацюватиме з російськими військовими і штабом контртерористичної операції, які здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області, а також надаватиме гуманітарну підтримку жителям прикордонних населених пунктів. 

Він також сказав, що добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання і отримають будь-яку "необхідну" зброю для виконання своїх обов'язків. Влада Курської області опублікувала оголошення про набір до загону 24 серпня.

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Речник Харківського угруповання українських військ полковник Віталій Саранцев повідомив, що російська влада також формує загони "БАРС-Брянськ" і "БАРС-Бєлгород", і що ці три загони надаватимуть підтримку Північному угрупованню російських військ. За оцінками Саранцева, загалом до складу трьох загонів увійде 4 921 доброволець.

Формування цих нових добровольчих загонів БАРС (Бойовий резерв армії Росії) відповідає очевидній стратегії Кремля, спрямованій на уникнення передислокації досвідчених або боєздатних підрозділів, які беруть участь у бойових діях на Покровському або Торецькому напрямках, до Курської області через побоювання щодо уповільнення темпів російських наступальних операцій на цих більш пріоритетних напрямках. 

РосіяКурська область
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