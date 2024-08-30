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Российские власти собирают добровольцев в отряды теробороны, чтобы отвоевывать Курскую область

Алена ИвашкивПятница, 30 августа 2024, 06:17
Российские власти собирают добровольцев в отряды теробороны, чтобы отвоевывать Курскую область
фото: Википедия

Российские власти создают новые добровольческие отряды территориальной обороны, чтобы защитить Курскую область. 

Источник: Институт изучения войны (ISW), исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов

Детали: Аналитики ISW отметили, что это подчеркивает нежелание главы России Владимира Путина более серьезно противодействовать Курской операции с помощью мобилизации из-за рисков общественного недовольства или масштабных передислокаций.

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Смирнов публично объявил 29 августа о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" и заявил, что основной функцией отряда будет "обеспечение безопасности" в Курской области. 

Смирнов заявил, что отряд будет сотрудничать с российскими военными и штабом контртеррористической операции, которые осуществляют надзор за текущими действиями России в Курской области, а также оказывать гуманитарную поддержку жителям приграничных населенных пунктов. 

Он также сказал, что добровольцы подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат любое "необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Власти Курской области опубликовали объявление о наборе в отряд 24 августа.

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Представитель Харьковской группировки украинских войск полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские власти также формируют отряды "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород", и что эти три отряда будут оказывать поддержку Северной группировке российских войск. По оценкам Саранцева, всего в состав трех отрядов войдет 4 921 доброволец.

Формирование этих новых добровольческих отрядов БАРС (Боевой резерв армии России) соответствует очевидной стратегии Кремля, направленной на избежание передислокации опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боевых действиях на Покровском или Торецком направлениях, в Курскую область из-за опасений замедления темпов российских наступательных операций на этих более приоритетных направлениях.

РосcияКурская область
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