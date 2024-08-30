Президентські вибори в США: Гарріс випереджає Трампа у ключових 7 штатах
Опитування Bloomberg News/Morning Consul засвідчило, що кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує чи йде поруч із республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування
Деталі: Проведене в штатах після Національного з'їзду Демократичної партії опитування показує, що Гарріс скоротила або нівелювала перевагу Трампа з ключових економічних питань і зарекомендувала себе як ту, яка більше заслуговує на довіру.
Зокрема, віцепрезидентка лідирує на 2 відсоткові пункти серед зареєстрованих виборців у семи штатах.
Також журналісти розповіли, що Гарріс повернула в гру ключові штати "Сонячного поясу", такі як Джорджія і Невада. Ніде це не впадає у вічі так, як у Північній Кароліні, де Гарріс зараз має перевагу у 2 в.п.
Як зазначено, жоден кандидат у президенти від Демократичної партії не перемагав там із часів Барака Обами у 2008 році, а Трамп лідирував із перевагою у 10 в.п. ще у квітні.
Зростання рейтингу Гарріс у Північній Кароліні змусило республіканців витратити понад $16 млн на телевізійну рекламу на підтримку Трампа за останні п'ять тижнів.
В опитуванні взяли участь 4962 зареєстрованих виборців у семи ключових штатах: 805 в Аризоні, 801 у Джорджії, 702 у Мічигані, 450 у Неваді, 700 у Північній Кароліні, 803 у Пенсільванії. Опитування проходило онлайн із 23 по 27 серпня.
У "Сонячний пояс" США входять штати Алабама, Арізона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Нью-Мексико, Північна Кароліна, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Каліфорнія, Невада та Вірджинії.
Нагадаємо:
- Камала Гарріс на з’їзді Демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.
- Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.
Читайте також про те, як змінюється кампанія опонента Гарріс Дональда Трампа і які помилки він робить: Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США