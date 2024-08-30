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Президентские выборы в США: Харрис опережает Трампа в ключевых 7 штатах

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 30 августа 2024, 10:52
Президентские выборы в США: Харрис опережает Трампа в ключевых 7 штатах
Камала Харрис, фото: Getty Images

Опрос Bloomberg News/Morning Consul показал, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует или идет рядом с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса

Детали: Проведенный в штатах после Национального съезда Демократической партии опрос показывает, что Харрис сократила или нивелировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как ту, которая больше заслуживает доверия.

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В частности, вице-президент лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Также журналисты рассказали, что Харрис вернула в игру ключевые штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Харрис сейчас имеет преимущество в 2 п.п.

Как указано, ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с преимуществом в 10 п.п. еще в апреле.

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Рост рейтинга Харрис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более $16 млн на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель.

В опросе приняли участие 4962 зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах: 805 в Аризоне, 801 в Джорджии, 702 в Мичигане, 450 в Неваде, 700 в Северной Каролине, 803 в Пенсильвании. Опрос проходил онлайн с 23 по 27 августа.

В "Солнечный пояс" США входят штаты Алабама, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Калифорния, Невада и Вирджинии.

Напомним:

  • Камала Харрис на съезде Демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.
  • Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

Читайте также о том, как меняется кампания оппонента Харрис Дональда Трампа и какие ошибки он совершает: Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США

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