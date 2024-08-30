Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МВС: На руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 серпня 2024, 11:59
МВС: На руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї
Богдан Драп'ятий. фото МВС

В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми неодноразово говорили, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість – неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї – може бути на руках у населення".

Реклама:

Деталі: За словами Драп'ятого облікувати цю зброю може допомогти ухвалений парламентом закон про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю.

Цей закон набере чинності з листопада 2024 року. Він передбачає, що протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або зброю без відповідних дозвільних документів, повинні звернутися до органів Національної поліції і всю зброю задекларувати.

Після 25 грудня громадянин, який знайде зброю, повинен негайно поінформувати органи НПУ про знахідку за телефонними номерами 102 або 112 і передати цю зброю поліції для декларування, якщо він бажає залишити її у себе, додав заступник міністра.

ВІДЕО ДНЯ

Декларуванню зокрема підлягають бойові пістолети, автомати, мисливська зброя.  

зброяМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
зброя
Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у РФ: не воюємо з Москвою
Ціна української зброї: як уряд перекладає бюджетні проблеми на виробників 
США замовили ракети Javelin на суму $1,3 млрд
Останні новини
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: