МВС: На руках в українців може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї

В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми неодноразово говорили, що якоїсь спеціальної методики, яка могла б дати відповідь, скільки в громадян України може бути незареєстрованої зброї, немає, тому встановити певну кількість – неможливо. Водночас, за даними наших європейських партнерів, озвучуються цифри від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованої зброї – може бути на руках у населення".

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Деталі: За словами Драп'ятого облікувати цю зброю може допомогти ухвалений парламентом закон про надання цивільним особам права задекларувати зброю, боєприпаси і трофейну зброю.

Цей закон набере чинності з листопада 2024 року. Він передбачає, що протягом одного місяця цивільні особи, які мають знайдену зброю або зброю без відповідних дозвільних документів, повинні звернутися до органів Національної поліції і всю зброю задекларувати.

Після 25 грудня громадянин, який знайде зброю, повинен негайно поінформувати органи НПУ про знахідку за телефонними номерами 102 або 112 і передати цю зброю поліції для декларування, якщо він бажає залишити її у себе, додав заступник міністра.

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