Вилучили наркотиків на 600 млн – поліція розповіла про масштабну операцію з польськими колегами

Українські та польські правоохоронці ліквідували транснаціональне наркоугруповання та вилучили наркотиків на 600 мільйонів гривень, повідомляє Нацполіція.

Джерело: сайт поліції

Дослівно правоохоронці: "Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провели масштабну операцію, спрямовану на ліквідацію місць виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів. У результаті операції вилучено синтетичний опіоїд метадон у кількості, яка дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб".

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Деталі: Повідомляється, що поліція ліквідувала найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі, а також 8 мульти-лабораторій на території України та Польщі.

Фото поліції

Зловмисники продавали свій товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, методом із "рук в руки" та "мастеркладами".

Правоохоронці провели обшуки на 38 об'єктах на території Польщі та України і вилучили 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів.

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Фото поліції

"Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, психотропів та прекурсорів за цінами "чорного" ринку становить понад 600 млн гривень, що еквівалентно 15 млн доларів", – наголосили у поліції.

У рамках справи затримали 7 членів картелю на чолі з організатором. Наразі усі вони за рішенням суду перебувають під арештом.

фото поліції

Слідчі Нацполіції повідомили 5 особам про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні чи збуті наркотиків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 ККУ).

"За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна", – підсумували правоохоронці.