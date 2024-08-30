Изъяли наркотиков на 600 млн – полиция рассказала о масштабной операции с польскими коллегами

Украинские и польские правоохранители ликвидировали транснациональную наркогруппировку и изъяли наркотиков на 600 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

Источник: сайт полиции

Дословно правоохранители: "Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Центральным бюро расследований полиции Польши провели масштабную операцию, направленную на ликвидацию мест производства синтетических опиоидов и катинонов. В результате операции изъят синтетический опиоид метадон в количестве, равном смертельным дозам для почти 4 миллионов человек".

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Детали: Сообщается, что полиция ликвидировала крупнейшую лабораторию синтетических опиоидов на территории Польши, а также 8 мульти-лабораторий на территории Украины и Польши.

фото полиции

Злоумышленники продавали свой товар на территории стран Европейского союза и Украины через частные логистические компании, методом из "рук в руки" и "мастеркладом".

Правоохранители провели обыски на 38 объектах на территории Польши и Украины и изъяли 195 килограммов метадона в кристаллической форме, что по медицинским оценкам равно 4 миллионам смертельных доз, а также 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства, 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических опиоидов и катинонов.

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фото полиции

"Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков, психотропов и прекурсоров по ценам "черного" рынка составляет более 600 млн гривен, что эквивалентно 15 млн долларов", – отметили в полиции.

В рамках дела задержали 7 членов картеля во главе с организатором. Сейчас все они по решению суда находятся под арестом.

фото полиции

Следователи Нацполиции сообщили 5 лицам о подозрении в незаконном изготовлении, хранении или сбыте наркотиков в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УКУ).

"За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подытожили правоохранители.