Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Изъяли наркотиков на 600 млн – полиция рассказала о масштабной операции с польскими коллегами

Ирина БалачукПятница, 30 августа 2024, 12:49
Изъяли наркотиков на 600 млн – полиция рассказала о масштабной операции с польскими коллегами
Фото полиции

Украинские и польские правоохранители ликвидировали транснациональную наркогруппировку и изъяли наркотиков на 600 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

Источник: сайт полиции

Дословно правоохранители: "Национальная полиция Украины в сотрудничестве с Центральным бюро расследований полиции Польши провели масштабную операцию, направленную на ликвидацию мест производства синтетических опиоидов и катинонов. В результате операции изъят синтетический опиоид метадон в количестве, равном смертельным дозам для почти 4 миллионов человек".

Реклама:

Детали: Сообщается, что полиция ликвидировала крупнейшую лабораторию синтетических опиоидов на территории Польши, а также 8 мульти-лабораторий на территории Украины и Польши.

 
фото полиции

Злоумышленники продавали свой товар на территории стран Европейского союза и Украины через частные логистические компании, методом из "рук в руки" и "мастеркладом".

Правоохранители провели обыски на 38 объектах на территории Польши и Украины и изъяли 195 килограммов метадона в кристаллической форме, что по медицинским оценкам равно 4 миллионам смертельных доз, а также 153 килограмма Альфа-PVP и более 430 литров реакционных смесей, подготовленных к финальному этапу производства, 2 тонны прекурсоров, необходимых для производства синтетических опиоидов и катинонов. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции

"Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков, психотропов и прекурсоров по ценам "черного" рынка составляет более 600 млн гривен, что эквивалентно 15 млн долларов", – отметили в полиции.

В рамках дела задержали 7 членов картеля во главе с организатором. Сейчас все они по решению суда находятся под арестом. 

 
фото полиции

Следователи Нацполиции сообщили 5 лицам о подозрении в незаконном изготовлении, хранении или сбыте наркотиков в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УКУ).

"За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – подытожили правоохранители.

полициянаркотикиУкраинаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
полиция
В Киеве задержали поджигателя машин полиции – правоохранители
Что изменит будущий закон о военной полиции?
Полиция гарантирует безопасность в дни Флага и Независимости
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: