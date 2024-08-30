Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На вихідних в Україні буде спекотно та без опадів

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 12:43
На вихідних в Україні буде спекотно та без опадів
Ілюстративне фото: Getty Images

У суботу на більшій частині території без опадів, лише в південній частині, вночі та на Дніпропетровщині й Кіровоградщині місцями короткочасний дощ і гроза, температура буде сягати 30-32°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер північно-східний з переходом на лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с, удень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 15-20°, у південних областях до 23°; вдень 26-31°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях до 34°.

Реклама:

У Києві в суботу синоптики не прогнозують дощів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

1 вересня також буде сухим і спекотним удень - 28-33°. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, удень у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці - без опадів, температура вночі 18-20°, вдень 30-32°. Вітер східний, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
погода
До кінця тижня спека в Україні не відступить, на півдні – місцями грози
У понеділок в Україні без опадів, спека до 36°
До кінця сторіччя в Європі може втричі зрости кількість смертей від спеки
Останні новини
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: