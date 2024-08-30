На вихідних в Україні буде спекотно та без опадів

У суботу на більшій частині території без опадів, лише в південній частині, вночі та на Дніпропетровщині й Кіровоградщині місцями короткочасний дощ і гроза, температура буде сягати 30-32°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер північно-східний з переходом на лівобережжі на південно-східний, 5-10 м/с, удень на півдні та сході країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде 15-20°, у південних областях до 23°; вдень 26-31°, у східних, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях до 34°.

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У Києві в суботу синоптики не прогнозують дощів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

1 вересня також буде сухим і спекотним удень - 28-33°. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, удень у південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці - без опадів, температура вночі 18-20°, вдень 30-32°. Вітер східний, 5-10 м/с.