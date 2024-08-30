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На выходных в Украине будет жарко и без осадков

Анастасия ПроцПятница, 30 августа 2024, 12:43
На выходных в Украине будет жарко и без осадков
Иллюстративное фото: Getty Images

В субботу на большей части территории без осадков, лишь в южной части, ночью и на Днепропетровщине и Кировоградщине местами кратковременный дождь и гроза, температура будет достигать 30-32°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер северо-восточный с переходом на левобережье на юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет 15-20°, в южных областях до 23°; днем 26-31°, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до 34°.

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В Киеве в субботу синоптики не прогнозируют дождей. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.

1 сентября также будет сухим и жарким днем - 28-33°. Температура ночью 16-21°, в западных областях 12-17°. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столице - без осадков, температура ночью 18-20°, днем 30-32°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

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