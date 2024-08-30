ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона – Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Водночас промисловість набирає обертів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель акцентував, що ЄС наразі не на цільовому показнику, проте промисловість продовжує нарощувати можливості.

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"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисяч снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", – сказав він.

Топдипломат наголосив, що ЄС буде підтримувати Україну й надалі та передбачає "можливість націлювання на території Росії".

При цьому Боррель заявив, що Європейський союз не хоче вступати у війну з Росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

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Також він додав, що відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному. За його словами, йде обговорення створення координаційного центру в Україні.

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Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 000 до 100 000 снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.

Нещодавно стало відомо, що частина коштів, отриманих від доходів від російських активів, заморожених в ЄС, буде використана для постачання боєприпасів в Україну у рамках ініціативи Чехії.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".