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ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона – Боррель

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 30 августа 2024, 13:25
ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона – Боррель
Боррель. Иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз подготовил для Украины около 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона. В то же время промышленность набирает обороты.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Боррель акцентировал, что ЕС пока не на целевом показателе, однако промышленность продолжает наращивать возможности.

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"Мы сейчас на уровне примерно 700 тысяч снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", – сказал он.

Топ-дипломат подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину и в дальнейшем и предусматривает "возможность нацеливания на территории России".

При этом Боррель заявил, что Европейский союз не хочет вступать в войну с Россией, а лишь помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

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Также он добавил, что отправка военные инструкторов в Украину не стоит на повестке дня. По его словам, идет обсуждение создания координационного центра в Украине.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полумиллиона.
  • Недавно стало известно, что часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в ЕС, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".

ЕСоружие
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