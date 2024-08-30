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Група депортованих з Росії українців застрягла на грузинському кордоні – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 серпня 2024, 14:16
Група депортованих з Росії українців застрягла на грузинському кордоні – ЗМІ
Фото: мапа Google

На кордоні Росії та Грузії вже майже місяць чекають вирішення свого питання 17 українців, яких депортували з РФ, через відсутність усіх необхідних документів. Вони живуть у підвальному приміщенні з глухими стінами на КПП "Дар’ялі", біля грузинського "Верхнього Ларсу", без можливості виходити надвір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на незалежне російське видання "Холод"

Деталі: Частина з цієї групи – українці, які відбували покарання у російських колоніях, ще деяких депортували за порушення міграційного законодавства.

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Зі слів 31-річного Олександра Шульгіна, Грузія відмовляє їм у в’їзді через те, що у них немає оригіналів паспортів, та очікує підтвердження особи від української сторони. За словами Шульгіна, серед них є хворі на туберкульоз.

Про себе Шульгін розповів, що має тільки громадянство України і жив у Росії останні 10 років. Його несподівано затримали і ухвалили рішення про депортацію у січні 2024 року за порушення міграційного законодаства, хоча раніше ніхто не мав до нього питань. 

За словами Олександра, деякі інші українці з групи перебувають там вже близько двох місяців. Їм періодично привозить їжу волонтерська організація. 

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Про серію подібних випадків повідомляли і раніше. Серед депортованих опинялися і ув’язнені з окупованих Росією територій України, у яких закінчився термін покарання.

ГрузіяУкраїнаРосіякордон
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