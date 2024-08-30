Группа депортированных из России украинцев застряла на грузинской границе - СМИ

На границе России и Грузии уже почти месяц ждут решения своего вопроса 17 украинцев, которых депортировали из РФ, из-за отсутствия всех необходимых документов. Они живут в подвальном помещении с глухими стенами на КПП "Дарьяли", возле грузинского "Верхнего Ларса", без возможности выходить на улицу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на независимое российское издание "Холод"

Детали: Часть из этой группы - украинцы, которые отбывали наказание в российских колониях, еще некоторых депортировали за нарушение миграционного законодательства.

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По словам 31-летнего Александра Шульгина, Грузия отказывает им во въезде из-за того, что у них нет оригиналов паспортов, и ожидает подтверждения личности от украинской стороны. По словам Шульгина, среди них есть больные туберкулезом.

О себе Шульгин рассказал, что имеет только гражданство Украины и жил в России последние 10 лет. Его неожиданно задержали и приняли решение о депортации в январе 2024 года за нарушение миграционного законодательства, хотя ранее никто не имел к нему вопросов.

По словам Александра, некоторые другие украинцы из группы находятся там уже около двух месяцев. Им периодически привозит еду волонтерская организация.

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О серии подобных случаев сообщали и ранее. Среди депортированных оказывались и заключенные с оккупированных Россией территорий Украины, у которых закончился срок наказания.