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В Умані відкрили перший на Черкащині центр рекрутингу української армії

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 серпня 2024, 14:52
В Умані відкрили перший на Черкащині центр рекрутингу української армії
фото: Міноборони

В Умані відкрили перший на Черкащині центр рекрутингу Сил оборони України. Він розташований у приміщенні ЦНАП за адресою вул.Європейська,1.

Джерело: Мініоборони

Деталі: Це вже 34-й центр загалом в Україні, який створюється місцевими органами влади.

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Зазначається, що через центр рекрутингу української армії можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони. Всього доступно понад 10 тисяч вакансій, а їх кількість постійно збільшується.

Консультацію можна також можна отримати за телефоном 0630500535 або написавши на адресу rekruter.uman@gmail.com.

Дослівно: "Важливою особливістю всіх центрів рекрутингу української армії є повний супровід людини протягом всього "шляху рекрута". Рекрутери допомагають оформлювати документи та контролюють кожний етап долучення до служби у війську до моменту, поки людина не опиниться в обраній військовій частині".

Міноборонимобілізація
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