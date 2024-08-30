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В Умани открыли первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии

Анастасия ПроцПятница, 30 августа 2024, 14:52
В Умани открыли первый в Черкасской области центр рекрутинга украинской армии
фото: Минобороны

В Умани открыли первый в Черкасской области центр рекрутинга Сил обороны Украины. Он расположен в помещении ЦНАП по адресу ул.Европейская,1.

Источник: Миниобороны

Детали: Это уже 34-й центр в целом в Украине, который создается местными органами власти.

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Отмечается, что через центр рекрутинга украинской армии можно присоединиться к подразделениям не только ВСУ, но и других Сил обороны. Всего доступно более 10 тысяч вакансий, а их количество постоянно увеличивается.

Консультацию можно также можно получить по телефону 0630500535 или написав на адрес rekruter.uman@gmail.com.

Дословно: "Важной особенностью всех центров рекрутинга украинской армии является полное сопровождение человека в течение всего „пути рекрута". Рекрутеры помогают оформлять документы и контролируют каждый этап приобщения к службе в армии до момента, пока человек не окажется в выбранной воинской части".

Миноборонымобилизация
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