Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляєн пояснила різницю між справжнім миром і "умиротворенням агресора" від Орбана

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 серпня 2024, 14:57
Фон дер Ляєн пояснила різницю між справжнім миром і умиротворенням агресора від Орбана
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, чому заклики  прем′єра Угорщини Віктора Орбана про припинення бойових дій в Україні є хибними.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Урсула фон дер Ляєн, що виступила на відкритті міжнародної конференції GLOBSEC, яка уперше проводиться у Празі, підкреслила, що уперше після свого затвердження у липні президенткою ЄК на наступні п'ять років виступає з публічною промовою, і тому цей її виступ є особливо важливим. Президентка розпочала його з війни проти України як ключової події на європейському континенті.

Реклама:

У своїй промові фон дер Ляєн вкотре визнала помилку Західної Європи, яка тривалий час недооцінювала попередження щодо агресивної політики Путіна. "Ви так довго говорили нам про Росію… Що ж, нам треба було краще чути Центральну і Східну Європу", – зазначила вона.

Утім, президентка ЄК, не називаючи Віктора Орбана на ім'я, жорстко розкритикувала політику його та офіційної Угорщини.

"Чи будете ви покладати на угорців вину за російське вторгнення 1956 року? Чи за вторгнення до Чехії у 1964-му?" – дорікнула вона.

ВІДЕО ДНЯ

Фон дер Ляєн зупинилася на так званих  "мирних ініціативах" Орбана, який закликає припинити бойові дії і виступає проти постачання Україні зброї для оборони.

"Ті, хто кажуть, що вони "за мир" – насправді виступають за умиротворення агресора і за підкорення України… Дехто багато концентрується на простому припиненні бойових дій. Мир – це не просто відсутність війни. Мир – це коли війна неможлива і не потрібна", – підкреслила вона.

"Суверенітет у жодній мові не є синонімом окупації", – додала президентка ЄК.

Передісторія:

  • Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну. 
  • У зв'язку з цим наприкінці липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів.

Читайте також: Ізоляція Орбана. Чому спроби угорського лідера отримати вплив у ЄС так і не дали йому переваг

ОрбанЄСмирУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Усі новини...
Орбан
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
Орбан звинуватив США у керівництві підривом "Північних потоків"
Орбан: Мир в Україну можна принести лише ззовні
Останні новини
10:53
45 поранених у Львові: у лікарні розповіли про стан постраждалих
10:50
Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО перед самітом у 2025 році
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:48
доповнено, фото У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
Усі новини...
Реклама:
Реклама: