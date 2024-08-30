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Фон дер Ляйен объяснила разницу между настоящим миром и "умиротворением агрессора" от Орбана

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловПятница, 30 августа 2024, 14:57
Фон дер Ляйен объяснила разницу между настоящим миром и умиротворением агрессора от Орбана
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, почему призывы премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении боевых действий в Украине являются ложными.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Урсула фон дер Ляйен, выступившая на открытии международной конференции GLOBSEC, которая впервые проводится в Праге, подчеркнула, что впервые после своего утверждения в июле президентом ЕК на следующие пять лет выступает с публичной речью, и поэтому это ее выступление является особенно важным. Президент начала его с войны против Украины как ключевого события на европейском континенте.

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В своей речи фон дер Ляйен в очередной раз признала ошибку Западной Европы, которая долгое время недооценивала предупреждения об агрессивной политике Путина. "Вы так долго говорили нам о России... Что ж, нам надо было лучше слышать Центральную и Восточную Европу", - отметила она.

Впрочем, президент ЕК, не называя Виктора Орбана по имени, жестко раскритиковала политику его и официальной Венгрии.

ОрбанЕСмирУкраина
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