Боррель: ЄС не буде навчати українських військових в Україні, але робитиме це близько
Міністри оборони країн Європейського Союзу на засіданні в п’ятницю, 30 серпня, вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.
Джерело: Боррель за підсумками засідання, "Європейська правда"
Деталі: Боррель зазначив, що навчання на території України має сенс, бо українські військові перебуватимуть ближче до поля бою. Він визнав, що держави-члени розділились у цьому питанні.
"Зрештою, ми вирішили, що навчання будуть якнайближче до України, але не на українській території, не на українській землі", – оголосив топдипломат ЄС.
Він нагадав, що Євросоюз також домовився відкрити спеціальний центр зв’язку в Києві, "аби забезпечити найкращу координацію з Україною та нашими партнерами" в плані навчань.
Боррель водночас зазначив, що деякі держави Євросоюзу, які навчають українських військових, розташовані далеко від України. "І вони роблять чудову роботу. Тож, можливо, питання не у відстані", – резюмував він.
Нагадаємо:
- У жовтні 2022 року Євросоюз створив місію EUMAM для допомоги в підготовці українських військовослужбовців.
- У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини, але, за даними ЗМІ, в Євросоюзі обговорюють перенесення частини тренувань на територію України.
- Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.