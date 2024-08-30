Боррель: ЄС не буде навчати українських військових в Україні, але робитиме це близько

Міністри оборони країн Європейського Союзу на засіданні в п’ятницю, 30 серпня, вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.

Джерело: Боррель за підсумками засідання, "Європейська правда"

Деталі: Боррель зазначив, що навчання на території України має сенс, бо українські військові перебуватимуть ближче до поля бою. Він визнав, що держави-члени розділились у цьому питанні.

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"Зрештою, ми вирішили, що навчання будуть якнайближче до України, але не на українській території, не на українській землі", – оголосив топдипломат ЄС.

Він нагадав, що Євросоюз також домовився відкрити спеціальний центр зв’язку в Києві, "аби забезпечити найкращу координацію з Україною та нашими партнерами" в плані навчань.

Боррель водночас зазначив, що деякі держави Євросоюзу, які навчають українських військових, розташовані далеко від України. "І вони роблять чудову роботу. Тож, можливо, питання не у відстані", – резюмував він.

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