Боррель: ЕС не будет обучать украинских военных в Украине, но будет делать это близко
Министры обороны стран Европейского Союза на заседании в пятницу, 30 августа, решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.
Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам заседания, "Европейская правда"
Детали: Боррель отметил, что учения на территории Украины имеет смысл, потому что украинские военные будут находиться ближе к полю боя. Он признал, что государства-члены разделились в этом вопросе.
"В конце концов, мы решили, что учения будут как можно ближе к Украине, но не на украинской территории, не на украинской земле", – объявил топ-дипломат ЕС.
Он напомнил, что Евросоюз также договорился открыть специальный центр связи в Киеве, "чтобы обеспечить наилучшую координацию с Украиной и нашими партнерами" в плане учений.
Боррель одновременно отметил, что некоторые государства Евросоюза, которые обучают украинских военных, расположены далеко от Украины. "И они делают замечательную работу. Поэтому, возможно, вопрос не в расстоянии", – резюмировал он.
Напомним:
- В октябре 2022 года Евросоюз создал миссию EUMAM для помощи в подготовке украинских военнослужащих.
- В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.
- Ранее стало известно, что дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать отправлять военных инструкторов в Украину.