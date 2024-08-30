Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель: ЕС не будет обучать украинских военных в Украине, но будет делать это близко

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 30 августа 2024, 19:01
Боррель: ЕС не будет обучать украинских военных в Украине, но будет делать это близко

Министры обороны стран Европейского Союза на заседании в пятницу, 30 августа, решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам заседания, "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что учения на территории Украины имеет смысл, потому что украинские военные будут находиться ближе к полю боя. Он признал, что государства-члены разделились в этом вопросе.

Реклама:

"В конце концов, мы решили, что учения будут как можно ближе к Украине, но не на украинской территории, не на украинской земле", – объявил топ-дипломат ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз также договорился открыть специальный центр связи в Киеве, "чтобы обеспечить наилучшую координацию с Украиной и нашими партнерами" в плане учений.

Боррель одновременно отметил, что некоторые государства Евросоюза, которые обучают украинских военных, расположены далеко от Украины. "И они делают замечательную работу. Поэтому, возможно, вопрос не в расстоянии", – резюмировал он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • В октябре 2022 года Евросоюз создал миссию EUMAM для помощи в подготовке украинских военнослужащих.
  • В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.
  • Ранее стало известно, что дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать отправлять военных инструкторов в Украину.

ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
ЕС
Боррель: Я найду, как разблокировать 6,6 млрд евро на оплату помощи Украине оружием
ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских военных до конца года – Боррель
Фон дер Ляйен объяснила разницу между настоящим миром и "умиротворением агрессора" от Орбана
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна вывез из Киева депутата Дмитрука, который сбежал за границу – УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: