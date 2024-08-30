Боррель: ЕС не будет обучать украинских военных в Украине, но будет делать это близко

Министры обороны стран Европейского Союза на заседании в пятницу, 30 августа, решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам заседания, "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что учения на территории Украины имеет смысл, потому что украинские военные будут находиться ближе к полю боя. Он признал, что государства-члены разделились в этом вопросе.

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"В конце концов, мы решили, что учения будут как можно ближе к Украине, но не на украинской территории, не на украинской земле", – объявил топ-дипломат ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз также договорился открыть специальный центр связи в Киеве, "чтобы обеспечить наилучшую координацию с Украиной и нашими партнерами" в плане учений.

Боррель одновременно отметил, что некоторые государства Евросоюза, которые обучают украинских военных, расположены далеко от Украины. "И они делают замечательную работу. Поэтому, возможно, вопрос не в расстоянии", – резюмировал он.

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