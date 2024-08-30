У Польщі відмовились тренувати українських військових в Україні і збивати ракети зі своєї території

Польща не буде збивати російські безпілотники чи ракети над Україною, а також не буде тренувати українських солдатів на українській території.

Джерело: заступник міністра оборони під час зустрічі глав оборонних відомств країн ЄС Польщі Павел Залевський, "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Деталі: "Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме можливість збивати ракети чи безпілотники з польської території", – заявив Залевський.

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Він вважає, що "радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС". Він зазначив, що "Україна повинна мати чим себе захищати", але підкреслив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

Таким чином, він рішуче відкинув українську пропозицію, щоб країни-союзники НАТО, такі як Польща, збивали російські ракети або безпілотники, що летять на них, але все ще перебувають в українському небі. Так само рішуче Залевський відкинув ідею Києва про навчання українських військових на українській території.

Ця ідея має підтримку Франції та деяких північноєвропейських країн. Однак вона не отримала одностайної підтримки в країнах ЄС. Перш за все, Німеччина та Австрія вважають, що Росія може сприйняти це як провокацію. Існують також побоювання, що ЄС не зможе забезпечити безпеку європейських інструкторів.

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Польща приєднується до противників цієї ідеї. За словами Залевського, підготовка українських солдатів у тому вигляді, в якому вона зараз відбувається в країнах ЄС (тобто в Польщі чи Німеччині), "є найбільш ефективною". На його думку, на двосторонній основі деякі країни ЄС можуть тренувати в Україні, але, як він підкреслив, "Польща не є однією з них".

Міністри оборони країн Європейського Союзу на засіданні в п’ятницю, 30 серпня, вирішили, що не будуть переносити навчання українських військових на територію України, але робитимуть це якнайближче до її кордонів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Євросоюз створив місію EUMAM для допомоги в підготовці українських військовослужбовців.

У межах EUMAM навчання тривають переважно на території Польщі та Німеччини, але, за даними ЗМІ, в Євросоюзі обговорюють перенесення частини тренувань на територію України.

Раніше стало відомо, що дипломатична служба ЄС закликала країни-члени краще адаптувати військову тренувальну місію для України до потреб Києва, але не стала рекомендувати відправляти військових інструкторів до України.