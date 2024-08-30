В Польше отказались тренировать украинских военных в Украине и сбивать ракеты со своей территории

Польша не будет сбивать российские беспилотники или ракеты над Украиной, а также не будет тренировать украинских солдат на украинской территории.

Источник: заместитель министра обороны во время встречи глав оборонных ведомств стран ЕС Польши Павел Залевский, "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Детали: "Мы не рассматриваем ни в одном формате то, что является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с польской территории", – заявил Залевский.

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Он считает, что "радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польских ВВС". Он отметил, что "Украина должна иметь чем себя защищать", но подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

Таким образом, он решительно отверг украинское предложение, чтобы страны-союзники НАТО, такие как Польша, сбивали российские ракеты или беспилотники, летящие на них, но все еще находящиеся в украинском небе. Так же решительно Залевский отверг идею Киева об обучении украинских военных на украинской территории.

Эта идея имеет поддержку Франции и некоторых североевропейских стран. Однако она не получила единодушной поддержки в странах ЕС. Прежде всего, Германия и Австрия считают, что Россия может воспринять это как провокацию. Существуют также опасения, что ЕС не сможет обеспечить безопасность европейских инструкторов.

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Польша присоединяется к противникам этой идеи. По словам Залевского, подготовка украинских солдат в том виде, в котором она сейчас происходит в странах ЕС (то есть в Польше или Германии), "является наиболее эффективной". По его мнению, на двусторонней основе некоторые страны ЕС могут тренировать в Украине, но, как он подчеркнул, "Польша не является одной из них".

Министры обороны стран Европейского Союза на заседании в пятницу, 30 августа, решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

Напомним, в октябре 2022 года Евросоюз создал миссию EUMAM для помощи в подготовке украинских военнослужащих.

В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.

Ранее стало известно, что дипломатическая служба ЕС призвала страны-члены лучше адаптировать военную тренировочную миссию для Украины к потребностям Киева, но не стала рекомендовать отправлять военных инструкторов в Украину.